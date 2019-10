Kraay jr. ziet Koeman ‘bommetje’ gooien: ‘Depay stond echt te juichen’

Bondscoach Ronald Koeman toonde zich in aanloop naar de thuiswedstrijd van Oranje tegen Noord-Ierland niet tevreden over de trainingen. Hans Kraay junior was woensdag bij de eerste twintig minuten van de training aanwezig en kan zich niet direct vinden in de woorden van de keuzeheer. De analist denkt dat Koeman de boel met zijn uitspraken op scherp wilde zetten voorafgaand aan de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd.

“Voor het passen en trappen van bondscoaches kwamen Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben en Wesley Sneijder uit het buitenland, met name bij Louis van Gaal. Over tien meter, zo verschrikkelijk hard. Dan is het links aannemen en rechts spelen, daarna rechts aannemen en met rechts spelen. Daar moet echt alles kloppen. Koeman doet dezelfde oefeningen als Van Gaal en daar heb ik ongelofelijk van genoten”, zegt Kraay jr. bij FOX Sports.

Koeman over druk bij kwalificatie EK: 'Spelers zijn dat gewend'

“Daley Blind is daar de beste in, maar Georginio Wijnaldum ook met aannemen... De bal mag niet hobbelen over het gras, die moet echt glijden. Depay stond echt te juichen en te springen, dat hij weer bij dit soort trainingen aanwezig is. Kneiterhoog niveau. Misschien heb ik naar de hele goede spelers gekeken”, gaat de analist verder. “Ik denk dat Koeman een bommetje wil gooien, we winnen zoveel wedstrijden met Oranje. Van Duitsland en Frankrijk, waar we twee jaar geleden niet over durfden te dromen. Laat staan dat we eraan dachten. Daarom had Koeman zoiets van: ik zal het voor de wedstrijd even laten voelen.”

Koeman kiest donderdagavond in de wedstrijd tegen Noord-Ierland voor Steven Bergwijn als rechteraanvaller. “Alle aandacht ging naar Donyell Malen en Mohamed Ihattaren, dat is moeilijk voor hem geweest. Hij heeft niet lopen zeuren, hij heeft alleen gezegd dat hij liever niet op tien wilde spelen. Dat is best wel stoer voor een jonge jongen. Koeman is niet iemand die de boel overhoop gooit en tijdens de Nations League-finale speelde hij ook. Misschien ziet Koeman Bergwijn als zijn beste rechterspits”, aldus Kraay jr. over Bergwijn.

Het middenveld bestaat tegen Noord-Ierland uit Marten de Roon, Wijnaldum en Frenkie de Jong. Er werd de voorbije dagen gespeculeerd over dat Donny van de Beek een plaats moest krijgen in de middelste linie. “Koeman vindt De Roon een hele belangrijke speler in grote wedstrijden, tegen Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld. Tegen Estland speelde hij met Pröpper op de plek van De Roon, meer een voetballer. Dat klinkt heel logisch. Koeman ziet dit als een topwedstrijd.”