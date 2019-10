Santiago Arias sprak met goede bekende over transfer: ‘Ik vroeg of het klopte’

Santiago Arias is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Atlético Madrid. De Colombiaanse rechtsback kwam vorig jaar voor ongeveer elf miljoen euro over van PSV en speelde in zijn debuutjaar 25 competitiewedstrijden voor los Colchoneros, waarvan 20 als bassispeler. De huidige voetbaljaargang verloopt voor Arias voorlopig minder voorspoedig, want hij is zijn basisplaats verloren aan zomeraanwinst Kieran Trippier.

Trippier werd afgelopen zomer door Atlético weggehaald bij Tottenham Hotspur en heeft de concurrentiestrijd op de rechtsbackpositie voorlopig gewonnen van Arias. Laatstgenoemde mocht dit seizoen in alle competities pas tweemaal opdraven van trainer Diego Simeone, maar onderhoudt naar eigen zeggen wel een goede relatie met zijn Engelse concurrent. "Er is sprake van een gezonde concurrentiestrijd. Dat moet je accepteren, je moet een ander nooit wat slechts toewensen", vertelt Arias aan Radio Onda Cero.

"We spreken Engels met elkaar, want die taal heb ik geleerd tijdens mijn periode in Nederland. Het belangrijkste is om een goed team te vormen. Uiteindelijk moet de beste spelen. Hij heeft enkele uitstekende kwaliteiten en uiteindelijk kun je van iedereen leren", vervolgt de voormalig PSV'er over de concurrentiestrijd met Trippier.

Arias is op dit moment de enige Colombiaan in de selectie van Atlético. Landgenoot en collega-international James Rodríguez werd afgelopen zomer in verband gebracht met een transfer van Real Madrid naar Atlético en Arias geeft toe dat de twee gesproken hebben over een eventueel transfer. "We hebben gesproken over Atlético. Ik vroeg hem of de geruchten klopten en heb hem uitgelegd hoe het is bij Atlético. Hij heeft me wat vragen gesteld, maar het stelde verder niet zoveel voor, want het was iets tussen de clubs." Uiteindelijk kwam het niet van een transfer en bleef James bij Real.