Andy van der Meijde: ‘Van alle voetballers die ik vroeg wilde alleen hij niet’

Andy van der Meijde verdween na zijn actieve spelersloopbaan enige tijd uit de schijnwerpers, maar maakt inmiddels weer naam voor zichzelf met zijn bekende YouTube-serie Bij Andy in de auto. De oud-aanvaller van onder meer Ajax, Internazionale en Everton interviewt al rijdend voetballers op karakteristieke wijze en trekt daarmee een groot publiek aan. Het kost Van der Meijde naar eigen zeggen weinig moeite om voetballers te strikken voor zijn programma.

"Dat komt omdat ik dezelfde taal spreek. De taal van de kleedkamer. Dat voelt vertrouwd voor die gasten. En – dat is misschien wel het belangrijkste – ze weten dat ik ze nooit zal naaien", vertelt Van der Meijde in een interview met Panorama. De oud-international van het Nederlands elftal benadert spelers doorgaans zelf voor zijn programma en interviewde al de nodige grote namen, waaronder Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, Dusan Tadic en Leon Bailey.

Slechts één keer ontving hij een afwijzende reactie, legt hij uit. "Van alle voetballers die ik vroeg wilde alleen Davy Klaassen niet. Al begreep ik dat ook wel weer. Dat was net in de periode dat hij bij Everton niet echt goed in zijn vel zat. Maar Klaassen is dus echt een uitzondering."

Officiële aanvragen bij voetbalclubs sorteren niet altijd het gewenste effect. "Zo deed de perschef van ADO Den Haag ooit heel moeilijk toen ik Tom Beugelsdijk had aangevraagd. Of moeilijk... Ik kreeg nooit antwoord. Nasser El Khayati, destijds zijn ploeggenoot bij ADO, heb ik toen maar zelf benaderd. Nou, dat heb ik geweten”, vervolgt Van der Meijde, die vervolgens een kritisch appje kreeg van de persvoorlichter van ADO. "Je begrijpt: toen werd ik wel even kwaad. Wat zat ‘ie nou te zeiken?"