Twee Nederlanders op fameuze lijst van megatalenten van The Guardian

Mohamed Ihattaren en Ryan Gravenberch behoren volgens The Guardian tot de twee grootste voetbaltalenten uit het geboortejaar 2002. De Engelse kwaliteitskrant stelt jaarlijks een lijst op met de zestig grootste voetbaltalenten tot achttien jaar en ruimt dit jaar ook een plek in voor Ihattaren en Gravenberch. Onder anderen Barcelona-tienersenstatie Ansu Fati en Stade Rennes-toptalent Eduardo Camavinga vergezellen de PSV'er en Ajacied op de lijst.

Ihattaren en Gravenberch zijn dit jaar de enige twee Nederlanders op de lijst van The Guardian, die beide talenten een grote toekomst voorspelt. De zeventienjarige Ihattaren beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij PSV en mag zich inmiddels zelfs al basisspeler noemen in het elftal van trainer Mark van Bommel. The Guardian trekt de vergelijking met spelers als Ibrahim Afellay, Ismaïl Aissati en Zakaria Labyad, net als Ihattaren geboren Utrechters met Marokkaanse roots. "Hij heeft heel veel weg van Afellay, die hij idoliseerde als jonge jongen. Een verschil tussen de twee is echter dat Ihattaren uitgesprokener is: toen hij zes was, vertelde hij iedereen al dat hij binnen tien jaar zijn debuut zou maken in het betaald voetbal", schrijft de scribent.

Over de eveneens zeventienjarige Gravenberch stelt The Guardian dat zijn talent nooit ter discussie heeft gestaan. "Zijn mentaliteit echter wel. Er zijn veel verhalen over hoe hij zijn aandacht niet bij het voetballen wist te houden. Zo zag hij ooit tijdens een wedstrijd zijn broer chips eten aan de zijlijn, waarna hij zijn moeder vroeg of hij haar ook wat kon brengen. Of die ene keer toen hij om een nieuw paar witte sokken vroeg, toen die van hem vuil waren geworden door de modder. Zijn familie en Ajax zijn hem echter altijd blijven pushen, om zo het beste uit hem te krijgen", klinkt het. Gravenberch maakte aan het begin van vorig seizoen zijn debuut voor Ajax in de wedstrijd tegen PSV. Sindsdien kwam hij nog maar tweemaal in actie in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Andere bekenden namen op de lijst van The Guardian zijn onder anderen Fati en Camavinga. Fati beleeft dit seizoen als linksbuiten zijn grote doorbraak bij Barcelona en staat na vijf wedstrijden in LaLiga al op twee doelpunten. Voor Camavinga geldt dat hij de motor is op het middenveld van Stade Rennes. Camavinga speelde dit seizoen 788 van de mogelijke 810 minuten in de Ligue 1 en maakte vooral indruk op de tweede speeldag, toen hij met Stade Rennes met 2-1 won van landskampioen Paris Saint-Germain.