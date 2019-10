Drie wijzigingen vanavond bij Oranje tegen Noord-Ierland

Steven Bergwijn keert donderdagavond terug in de basiself van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De aanvaller van PSV ontbrak tijdens de laatste interlandperiode nog vanwege fysieke klachten. Ook Denzel Dumfries en Marten de Roon keren ten opzichte van de laatste wedstrijd, vorige maand in en tegen Estland (0-4), terug in de basiself van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Joël Veltman en Davy Pröpper, die vanwege een blessure ontbreekt in de selectie van Oranje

De terugkeer van Bergwijn voorin gaat ten koste van Donyell Malen. Laatstgenoemde maakte tijdens de laatste interlandperiode zijn Oranje-debuut tegen Duitsland (2-4) en wist toen als invaller direct te scoren. Het leverde hem enkele dagen later een basisplaats op tegen Estland. Malen wist toen niet te scoren, maar blonk in de weken erna wel uit bij PSV. Toch moet hij Bergwijn vanavond weer voorrang verlenen bij Oranje.

Op de rechtsbackpositie behoudt Dumfries het vertrouwen van Koeman. De verdediger van PSV zat tegen Estland nog negentig minuten op de bank ten faveure van Veltman. Op het middenveld had Koeman de keuze uit onder anderen Donny van de Beek, die tijdens de vorige interlandperiode nog ontbrak vanwege fysieke klachten, maar de bondscoach kiest toch weer voor De Roon. Verder lijkt de opstelling van Oranje geen verrassingen te tellen.

Opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Bergwijn, Depay, Babel.

Opstelling Noord-Ierland: Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, J. Evans, Ferguson; Saville, S. Davis, C. Evans; Dallas, Lafferty, McNair