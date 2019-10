De Mos slaat Van de Beek over: ‘Ik zou hem altijd laten spelen’

Donny van de Beek heeft volgens De Telegraaf donderdagavond een basisplaats bij het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Analist Aad de Mos adviseert bondscoach Ronald Koeman echter om geen veranderingen aan te brengen en De Mos pleit er dan ook voor dat Marten de Roon zijn plaats behoudt op het middenveld van Oranje.

"Ik zou Koeman willen aanraden: laat alles gewoon bij het oude. Je kunt altijd nog veranderen", stelt De Mos donderdagmiddag in een voorbeschouwing op zijn Instagram-pagina. "Als je nu gaat veranderen ben je twee spelers kwijt. Ik zou De Roon altijd laten spelen, met het oog op de counters. Hij zit er altijd met een voetje tussen, dat zien weinig mensen, waardoor Oranje met een nieuwe aanval kan beginnen."

De Mos benadrukt nog maar eens het belang van de thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland in De Kuip. "Drie punten zijn nodig om de koppositie in kwalificatiegroep C te veroveren. Ik geloof in Oranje, maar ik geloof ook in Koeman, die wat gemakzucht heeft ontdekt in zijn selectie. Je moet bij Oranje toch waken voor teveel euforie." Koeman liet woensdag op een persconferentie weten dat hij tijdens de training had geconstateerd dat er scherpte ontbrak bij sommige internationals.

In de optiek van De Mos zou het ideale middenveld van Oranje bestaan uit Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en De Roon. Mocht Van de Beek echter worden opgesteld, dan heeft de middenvelder van Ajax voor het eerst in bijna een jaar een basisplaats bij het Nederlands elftal. De laatste basisplek van de Ajacied dateert van 16 oktober 2018, een vriendschappelijke ontmoeting met België (1-1).