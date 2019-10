Brazilië komt niet tot winst in honderdste interland van Neymar

Brazilië is er donderdagmiddag in Singapore niet in geslaagd om Senegal te verslaan in een vriendschappelijke ontmoeting. De honderdste interland van Neymar eindigde in een 1-1 gelijkspel. Roberto Firmino opende de score voor de Goddelijke Kanaries met een fraai lobje, maar kort voor het rustsignaal kwam Senegal, verliezend finalist op de Afrika Cup, door middel van een strafschop op gelijke hoogte.

Brazilië, waar Ajax-aanvaller David Neres ontbrak in de selectie, kende een voortvarende start, want al na negen minuten werd de openingstreffer genoteerd. Gabriel Jesus gaf een steekbal richting Firmino, die vervolgens doelman Alfred Gomis verschalkte met een bekeken lobje. Senegal toonde veerkracht en dacht in de veertigste minuut al een strafschop te krijgen na een vermeende handsbal in het strafschopgebied van de Brazilianen. Deze bleef echter uit, al wees de scheidsrechter vijf minuten later wel naar de strafschopstip nadat Sadio Mané onderuit was gehaald door Marquinhos. Famara Diedhiou faalde vervolgens niet vanaf elf meter.

Doelpuntenmaker Firmino werd na een uur spelen vervangen door Everton. Later werden ook Barcelona-middenvelder Arthur Melo en Bayern München-huurling Philippe Coutinho naar de kant gehaald. Neymar mocht blijven staan van bondscoach Tite, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain slaagde er niet in om zijn jubileumwedstrijd op te luisteren met een doelpunt. Neymar was wel dicht bij de winnende treffer. Zijn vrije trap twintig minuten voor tijd vloog echter maar net over de lat boven doelman Gomis.

De vijfvoudig wereldkampioen bleef in de slotfase van het oefenduel in Singapore zoeken naar de tweede treffer en Richarlison slaagde er bijna in om de Braziliaanse supporters alsnog te laten juichen. De vleugelaanvaller van Everton werd door Neymar op fraaie wijze in stelling gebracht, maar op het moment suprême liet zijn balgevoel hem in de steek. Senegal hield de rijen vervolgens gesloten en stapte met een positief resultaat van het veld, waar Neymar en consorten waarschijnlijk een ander gevoel overhouden aan de vriendschappelijke interland.