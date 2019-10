‘De druk is hoog bij Ajax en hij heeft wat meer moeite om zich aan te passen’

Razvan Marin werd afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro door Ajax overgenomen van Standard Luik, maar de Roemeen is er vooralsnog niet in geslaagd om uit te groeien tot basisspeler bij zijn nieuwe club. Nadat hij aan het begin van het seizoen een aantal keer aan de aftrap mocht verschijnen, verdween hij naar de achtergrond en moest hij vooral genoegen nemen met invalbeurten. Landgenoot George Ogararu gaat er echter van uit dat het wel goed gaat komen met Marin in Amsterdam.

“We zien dat hij een lastig begin kent. Het lijkt alsof hij wat meer moeite heeft om zich aan te passen, maar dat zal hem zeker gaan lukken omdat hij, in tegenstelling tot andere spelers, een enorm goede mentaliteit heeft”, vertelt de oud-speler van de Amsterdammers in gesprek met het Roemeense Telekomsport. “Hij is sterk en heeft een goede opleiding gehad. Hij is een getalenteerde speler die in het Europese voetbal al heeft bewezen dat er op hem gerekend kan worden. Daarom hopen we dat hij in de toekomst en topspeler zal worden bij Ajax.”

Ogararu merkt echter wel dat er bij Ajax op een andere manier naar aankopen gekeken wordt: “De druk is hoog wanneer je naar een club gaat die al zo lang zelf goede spelers opleidt. Mensen vragen zich af waarom Marin werd gehaald en iemand als Ryan Gravenberch niet werd doorgeschoven. Waarom werden deze kosten gemaakt? Je moet dan meteen presteren.” De oud-verdediger wijst ook op het tempo waarin Ajax speelt: “Het is een heel ander soort spel. Voor een middenvelder, meer dan voor een verdediger, is het een kwestie van je aanpassen aan de kleine ruimtes.”

“De meeste teams die je treft spelen verdedigend. Dan is er ook nog de snelheid in de omschakeling in bijvoorbeeld de Champions League, dat is van een heel ander niveau.” Ogararu denkt echter wel dat Marin erin zal slagen om zich aan te passen: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Razvan dit kan. Het is belangrijk voor hemzelf, voor het Roemeense voetbal en voor de nationale ploeg dat hij slaagt.”