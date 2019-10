‘Lucratief avontuur Maurice Steijn in Abu Dhabi al na drie duels voorbij’

Maurice Steijn is niet langer trainer van Al Wahda. Volgens het Algemeen Dagblad en media uit de Verenigde Arabische Emiraten is de 45-jarige oefenmeester uit Nederland per direct ontslagen door de club uit Abu Dhabi. Steijn was sinds juni als coach verbonden aan Al Wahda, dat het nieuws over het vertrek van de Nederlander nog niet heeft bevestigd.

Naar verluidt zijn de teleurstellende resultaten in competitieverband de aanleiding voor het voortijdige vertrek van Steijn uit het Midden-Oosten. Al Wahda verloor twee van de eerste drie competitieduels, waardoor het bestuur heeft besloten om een andere koers te gaan varen. Het is nog onbekend wat er gaat gebeuren met Sem Steijn, de zoon van de weggestuurde trainer. De middenvelder is door Al Wahda voor een seizoen gehuurd van ADO Den Haag.

Steijn werkte in Nederland voor ADO en VVV-Venlo. Bij laatstgenoemde club was de Haagse oefenmeester vijf seizoenen werkzaam. Onder zijn leiding groeide VVV door de jaren heen uit tot een stabiele Eredivisie-club. Steijn, die een lucratief tweejarig contract bij Al Wahda verkoos boven een dienstverband bij PEC Zwolle, was de opvolger van Henk ten Cate.