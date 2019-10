‘Ik heb denk ik meer met Ronaldo geslapen dan met mijn vrouw’

Roberto Carlos speelde tussen 1996 en 2007 voor Real Madrid en de Braziliaanse oud-verdediger deelde in die periode de kleedkamer met de nodige topspelers. De linksback van weleer had echter het meeste op met zijn landgenoot Ronaldo, met wie hij op het WK van 2002 de wereldtitel veroverde in het shirt van Brazilië. Het tweetal bracht volgens Roberto Carlos ontzettend veel tijd met elkaar door.

"Ik ontmoette Ronaldo voor het eerst in 1993 en sindsdien deelden we altijd samen een hotelkamer. Ik heb denk ik meer met Ronaldo geslapen dan met mijn vrouw", zegt Roberto Carlos donderdag met een kwinkslag tegen AS. Ronaldo stond vijf seizoenen onder contract bij de Koninklijke en de oud-aanvaller verliet het Santiago Bernabéu ook in de zomer van 2007.

Roberto Carlos heeft ook minder goede herinneringen aan zijn tijd bij Real, zeker toen Vanderlei Luxemburgo begin 2005 werd aangesteld als trainer. De voormalige verdediger legt uit waarom de Braziliaanse coach niet bepaald geliefd was bij de spelersgroep. "Bij het avondeten stonden er altijd twee flessen wijn op tafel. Ronaldo en ik zeiden tegen hem: 'Er zijn hier bepaalde gewoontes, probeer ze niet te veranderen. Haal de wijn niet van tafel, anders heb je een probleem'. Maar wat deed hij? Eerst werd de wijn verboden, en later ook het bier. Drie maanden later was Luxemburgo verdwenen. De voetbalwereld is heel klein. Het bestuur hoorde ervan en stuurde hem al snel de laan uit."

In het 'Galácticos-tijdperk' van Real speelde Roberto Carlos samen met onder meer Zinédine Zidane en David Beckham. De gewezen flankspeler maakte destijds een hoop wonderlijke dingen mee in de Spaanse hoofdstad. "Hoe kan het dat we met zoveel gekkigheid zijn weggekomen?", vraagt de voormalige wereldkampioen zich af. "Er was na wedstrijden altijd een privéjet, maar er was altijd wel iemand die ontbrak. Dan was Beckham er niet, dan waren Zidane en Luis Figo weer ergens anders. Ik was altijd samen met Ronaldo." Roberto Carlos had echter ook voordeel van de privéjets die werden ingezet door Real. "Ik bad vroeger altijd voor duels op zaterdag, zodat ik op zondag naar de Formule 1 kon. Dat kon dan met een privéjet, het was een gekke tijd."