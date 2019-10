‘Van de Beek speelt voor verkeerde club, maar ik kan echt van hem genieten’

Donny van de Beek heeft volgens De Telegraaf donderdagavond tegen Noord-Ierland voor het eerst in bijna een jaar weer een basisplaats bij het Nederlands elftal, tot tevredenheid van Jan Boskamp. De oud-trainer is een fervent aanhanger van Feyenoord, maar kan het desondanks opbrengen om de middenvelder van Ajax met complimenten te overladen.

"Hij speelt helaas bij de verkeerde club, maar ik kan echt van hem genieten. Hij heeft scorend vermogen en diepgang. Er gaat zoveel gevaar van die jongen uit", zegt Boskamp in een voorbeschouwing met VTBL. Van de Beek miste de laatste EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje, tegen Duitsland en Estland, wegens een blessure, maar de middenvelder is weer helemaal fit. De verwachting is dat hij Marten de Roon vervangt op het middenveld van Oranje.

De Match Preview van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland

Oranje verloor in 2000 voor de laatste keer een interland in De Kuip en Boskamp is er dan ook blij mee dat het stadion van Feyenoord wordt gebruikt voor het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland. "Het verbaast me niets dat het Nederlands elftal al zo lang ongeslagen (25 duels, red.) is in De Kuip. Je wordt als speler echt gedragen door de energie die daar vrijkomt." Boskamp staat naar eigen zeggen niet alleen in zijn mening. "Als je naar de spelers luistert spelen zij ook het liefst in De Kuip. Het veld is al jaren het beste veld van Nederland en het publiek zit heel dicht op de spelers."

Boskamp waarschuwt voor onderschatting van Noord-Ierland, maar de trainer in ruste weet tevens dat het Nederlands elftal als favoriet aan de EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam begint. "Het wordt nu bijna niet meer geaccepteerd als ze een keertje verliezen. In de ogen van veel mensen zijn ze al bijna Europees kampioen, niemand verwacht dat ze nu nog op hun flikker kunnen krijgen."