‘Misschien was ik bij Ajax wat meer uit de Italiaanse schijnwerpers gebleven’

Hachim Mastour maakte zeven jaar geleden op veertienjarige leeftijd de overstap van Reggiana naar AC Milan en de aanvallende middenvelder werd in die tijd gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie. Van een doorbraak bij i Rossoneri kwam het echter nooit en na uitleenbeurten bij Málaga en PEC Zwolle volgde vorig jaar een definitief vertrek uit het San Siro. De altijd nog pas 21-jarige Mastour is na een avontuur bij het Griekse PAS Lamia momenteel clubloos en hij hoopt nu in de komende maanden zijn carrière weer uit het slop te kunnen trekken.

“Laten we zeggen dat de mediahype rondom mijn komst bij AC Milan niet heeft geholpen. Dat heeft er ook toe geleid dat bedrijven en tussenpersonen in mij meer een winstobject zagen dan een sportieve kans die moest groeien en zich ontwikkelen”, blikt hij in gesprek met TuttoMercatoWeb terug op zijn tijd bij de Italiaanse grootmacht. “Dit heeft mijn ontwikkeling geen goed gedaan, ik wilde alleen maar voetballen. Om de rest gaf ik niet echt, dat heb ik ook laten zien door me altijd serieus te gedragen en te trainen, ook bij Málaga en PEC. Dat beschouw ik nog steeds als belangrijke ervaringen, ook omdat ik toen zo jong was.”

Mastour denkt dat hij achteraf gezien beter een andere weg had kunnen bewandelen: “Kijk, ik heb een geweldige tijd gehad bij Milan, het was net een familie. Maar misschien had ik achteraf gezien op mijn veertiende beter kunnen kiezen voor een Europese club als Ajax, zij hadden ook interesse. Dan was ik misschien wat meer uit de Italiaanse schijnwerpers gebleven. Of ik had ook voor een wat minder historisch team kunnen kiezen, zodat ik wat rustiger had kunnen groeien. In mijn laatste jaar bij Milan wilde ik bijvoorbeeld in de Primavera (de Onder-19, red.) spelen, in plaats van het eerste elftal. Helaas zorgden de hoge verwachtingen ervoor dat mijn tijd op het veld beperkt bleef en daar had ik juist de meeste interesse in.”

De aanvallende middenvelder heeft echter geen spijt van zijn eerdere keuzes: “Van geen enkele. Mijn pad heeft me gemaakt tot wie ik ben en alle ervaringen hebben iets geleerd. Gelukkig ben ik nog steeds jong en kan ik mijn waarde bewijzen. Ik wil weer gaan spelen, doen wat ik kan.” Hij geeft aan in de komende dagen de knoop door te willen hakken: “Ik heb geprobeerd om de voorkeur te geven aan omgevingen die weten wat het is om te wachten en om me te helpen groeien. Ik herhaal, ik wil alleen maar serieus trainen en het team dat vertrouwen in mij heeft verder helpen.”