KNVB bestraft Feyenoord opnieuw met stevige boete na wangedrag fans

De KNVB heeft Feyenoord opnieuw een boete opgelegd omdat de supporters zich niet aan de regels hebben gehouden, zo meldt de voetbalbond. Aan het begin van het seizoen werd er bij de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) vuurwerk en fakkels afgestoken in het uitvak van het Abe Lenstra Stadion. De club heeft om die reden een boete van 15.000 euro opgelegd.

Dit kalenderjaar kreeg Feyenoord al meerdere boetes vanuit de KNVB omdat supporters vuurwerk afstaken tijdens wedstrijden. Voor straf moest tot twee keer toe een deel van het stadion leegblijven, zoals bijvoorbeeld in april van dit jaar in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Omdat fans het destijds niet eens waren met de straf, werd er van buiten het stadion vuurwerk De Kuip in geschoten.

Eerder dit seizoen in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag moest ook een deel van de tribune waar doorgaans de fanatieke aanhang zit leegblijven. Voor het afsteken van vuurwerk bij wedstrijden tegen Ajax en PSV deelde de KNVB dit jaar al voor een totaal van 40.000 euro aan boetes aan Feyenoord uit.