Arne Slot linkt AZ'ers aan Oranje: 'Misschien wel meer dan één'

AZ-spelers worden dit seizoen steeds nadrukkelijker in verband gebracht met het Nederlands elftal, maar vooralsnog blijft het daarbij. Marco Bizot is de enige speler van de Alkmaarders die is opgenomen in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. AZ-trainer Arne Slot ziet dat zijn spelers er goed opstaan en hij vindt dat sommigen nadrukelijk op de deur bij Oranje kloppen.

Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Myron Boadu, Owen Wijndal en Dani de Wit zitten deze interlandperiode bij de selectie van Jong Oranje. Koeman gaf deze week op een persconferentie aan dat hij diverse spelers nadrukkelijk in de gaten houdt en noemde de naam Koopmeiners. “Hij is een van de spelers die iedereen genoemd wordt, en terecht. Wij hebben AZ meerdere keren gezien en hij is dan een van de spelers die het voortouw neemt en op jonge leeftijd aanvoerder is”, aldus Koeman.

Slot staat dagelijks met zijn spelers op het veld en erkent de kwaliteiten van zijn talenten. “Het lijkt me niet uitgesloten dat op termijn eentje de selectie gaat halen. Misschien wel meer dan één”, zegt de trainer in gesprek met Voetbal International. “Het is aan die spelers constant te bevestigen wat ze de laatste tijd hebben laten zien. Dan lijkt het me een kwestie van tijd. Het is in ieder geval prettig dat Marco er weer bij zit. Hij krijgt zó weinig goals tegen en hij voetbalt zeer goed mee.”

“Volgens mij is dat ook bij het Nederlands elftal een belangrijke eigenschap voor een keeper”, aldus Slot. “Marco heeft dit verdiend. Een paar andere AZ-spelers zijn steeds harder op de deur aan het kloppen. Wanneer die deur opengaat, dat is aan de bondscoach.”