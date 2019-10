Jürgen Klopp zet deur op een kier: ‘Waarom zou ik het niet doen?’

Jürgen Klopp stond van 2008 tot 2015 aan het roer bij Borussia Dortmund en beleefde in die tijd een succesvolle periode. Hij vertrok naar Liverpool en is vier jaar later nog altijd werkzaam op Anfield. Hoewel een rentree bij Dortmund hem niet waarschijnlijk lijkt, sluit hij een terugkeer niet uit.

Uit een voorpublicatie van een hoofdstuk door BILD uit de biografie van algemeen directeur Hans-Joachim Watzke ECHTE LIEBE - eind Leben mit dem BVB , blijkt dat Klopp nog altijd open staat voor Dortmund. “Als redder in nood, wanneer de club mijn help echt nodig heeft”, aldus Klopp. “Waarom zou ik het niet doen? Het is alleen maar mooi om die kans te krijgen. Maar ik denk niet dat het waarschijnlijk is dat het zal gebeuren.”

Jürgen Klopp: 'Als Liverpool dit doet, ben ik weg’

Watzke laat in het boek weten dat hij spijt heeft van het vertrek van Klopp. “Het was een fout. Misschien had ik nog beter alle spelers kunnen wegsturen. En niet de trainer”, aldus de beleidsbepaler, die de oud-voetballer vier jaar geleden naar de Premier League zag vertrekken. “Toen wist ik al dat we nooit weer zo’n goede coach zouden krijgen. Goede spelers daarentegen zijn er altijd wel. Maar ja, dit is slechts wijsheid achteraf.”

Klopp werd twee keer kampioen met Dortmund. Met Liverpool won hij eerder dit jaar voor het eerst de Champions League. In de finale bleken the Spurs met 0-2 te sterk voor Tottenham Hotspur. Dit seizoen gaan the Reds na een uitstekende start na acht wedstrijden aan kop in de Premier League, met een voorsprong van acht punten op titelconcurrent Manchester City.