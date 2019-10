Georginio Wijnaldum benadrukt: ‘Dat ze daar spelen, zegt mij niets’

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond om 20.45 uur in De Kuip de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Bij winst zet het elftal van bondscoach Ronald Koeman een grote stap op weg naar deelname aan het Europees kampioenschap van komende zomer. Georginio Wijnaldum is op zijn hoede voor de Noord-Ieren.

“Dat veel van de Noord-Ieren in lagere Engelse divisies spelen, zegt mij niets. Als team geven ze alles en sinds ik in Engeland speel, weet ik dat het sowieso een moeilijke interland wordt”, vertelt de middenvelder van Liverpool donderdag in De Telegraaf. Nederland is nu nog derde in Groep C, met negen punten uit vier duels. Duitsland en Noord-Ierland hebben twaalf punten maar speelden allebei ook een wedstrijd meer.

Wijnaldum onderschat geen enkele Britse ploeg meer. “Ik maak het wekelijks mee en heb de andere kant gezien toen ik bij Newcastle United speelde. Van nature hebben Britse teams de gedachte dat er altijd iets te halen valt. Tegen wie ze ook spelen.” Koeman heeft een paar moeilijke keuzes moeten maken. Vooral op het middenveld en in de voorhoede heeft de trainer steeds meer mogelijkheden.

De vraag is wie hij, naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, opstelt op het middenveld. Hij koos voorheen vaak voor Marten de Roon, maar Donny van de Beek is steeds nadrukkelijker in beeld voor een basisplaats. Datzelfde geldt voor aanvaller Donyell Malen, topscorer van de Eredivisie. Zondag speelt Nederland in Minsk tegen Wit-Rusland de volgende EK-kwalificatiewedstrijd.