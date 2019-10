Ronald Koeman: ‘Je praat natuurlijk wel met hem als deze dingen gebeuren’

Voor Memphis Depay komt de interlandperiode gelegen. Olympique Lyon verkeert op sportief gebied nu al in hoge nood: na negen speeldagen staan les Gones op een veertiende plaats in de Ligue 1 en maandagavond laat werd trainer Sylvinho de deur gewezen. “De situatie in Lyon is op dit moment gewoon k*t, om het maar hard te zeggen”, zo zei Depay eenmaal op Nederlandse bodem.

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de komende interlands van het Nederlands elftal met Depay en maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over de aanvaller, die een aangeslagen indruk maakte toen hij de media te woord stond. “Je praat natuurlijk wel met hem als deze dingen gebeuren. Maar hij is mentaal gezien heel sterk, vind ik. Ook op momenten dat het bij zijn club minder ging, hij op een andere positie speelde of zelfs helemaal niet, dan deed hij het bij Oranje bijna altijd goed.”

Ronald Koeman praat over de druk in de EK-kwalificatie

“Ik ben niet bang dat dit nu tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland anders zal zijn”, wordt Koeman door De Telegraaf geciteerd. Depay is zelf prima aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Ligue 1 scoorde hij vier keer, al vielen deze doelpunten wel in augustus. Volgens website Footballcritic zijn er slechts vier Ligue 1-spelers meer in vorm dan Depay: Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti en Idrissa Gueye.

Depay staat daarnaast op twee doelpunten in de groepsfase van de Champions League. Hij scoorde in de eerste groepswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg (1-1) en was vorige week goed voor de openingstreffer in de uitwedstrijd tegen RB Leipzig (0-2 winst).