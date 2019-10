Duitsland spoelt ‘Nederlandse’ kater niet weg tegen Argentijnen

Duitsland en Argentinië hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden in een vriendschappelijke wedstrijd. In het Signal Iduna Park in Dortmund gaf Duitsland een 2-0 voorsprong uit handen in de tweede helft: 2-2. Die Mannschaft treedt zondag aan tegen Estland in de EK-kwalificatiecyclus, terwijl Argentinië op diezelfde dag nog een vriendschappelijke interland tegen Ecuador afwerkt.

In de herhaling van de WK-finale van 2014 had Nicolás Tagliafico een basisplaats. Argentinië moest het nog altijd stellen zonder Lionel Messi, die de laatste maand van een schorsing van drie maanden uitzit voor zijn uitspraken tijdens de Copa América. De Zuid-Amerikaanse voorhoede bestond uit Ángel Correa, Lautaro Martínez en Paulo Dybala. Bij Duitsland, dat zonder de geblesseerde Marco Reus aantrad, maakten spits Luca Waldschmidt en verdediger Robin Koch, beiden speler van SC Freiburg, hun debuut in de nationale ploeg; onder de lat kreeg Marc-André ter Stegen de voorkeur boven Manuel Neuer. Duitsland had wat goed te maken na de 2-4 nederlaag tegen Oranje van vorige maand en de ploeg van Joachim Löw begon uitstekend.

Halverwege het eerste bedrijf leidde Duitsland al met 2-0. Lukas Klostermann bereidde het openingsdoelpunt voor met een rush aan de rechterflank. De opgestoomde vleugelspeler trok het zestienmetergebied binnen en vond Serge Gnabry, die de bal met wat mazzel meenam en doelman Agustín Marchesín verschalkte. Een rush van Klostermann stond ook aan de basis van de 2-0. Hij mocht meters maken op het middenveld en bediende Gnabry, die op zijn beurt Kai Havertz vond. Het talent van Bayer Leverkusen stond op de juiste plek om zijn eerste interlanddoelpunt ooit te maken.

Er had makkelijk nog een doelpunt kunnen vallen voor de rust, want Marcel Halstenberg trof de onderkant van de lat uit een krachtige vrije trap en Rodrigo de Paul vuurde aan de overzijde tegen de linkerpaal na een tegenaanval. Na ruim een uur maakte Dybala plaats voor Lucas Alario, die zijn invalbeurt binnen enkele minuten al opluisterde door er 2-1 van te maken. Na een voorzet van Marcos Acuña vanaf de linkerflank liep Alario weg bij Koch en knikte hij raak in de verre hoek. In de slotfase van de wedstrijd kwamen de bezoekers zelfs langszij, toen Lucas Ocampos door Alario in staat werd gesteld om tot scoren te komen, met een door Emre Can van richting veranderd schot: 2-2.