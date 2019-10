Slecht nieuws voor Ajax: nog minder supporters welkom op Stamford Bridge

Ajax heeft te horen gekregen dat er slechts 750 supporters welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League, zo meldt Ajax Life. De Amsterdammers konden aanvankelijk rekenen op 833 kaarten, maar op last van de Londense politie is dat aantal naar beneden geschroefd.

Een groot deel van het uitvak zou sowieso al leeg blijven. Chelsea zelf wilde meer kaarten beschikbaar stellen aan Ajax, maar de Londense autoriteiten willen geen enkel risico nemen. Alleen het onderste gedeelte van het uitvak wordt beschikbaar gesteld, waardoor Ajax dus slechts 750 supporters kan meenemen naar Stamford Bridge.

Het is de vraag of de aanhang van Ajax überhaupt welkom is op dinsdag 5 november. De UEFA is een onderzoek gestart naar aanleiding van ongeregeldheden in het uitvak tijdens de gewonnen wedstrijd bij Valencia (0-3). De uitslag daarvan wordt verwacht op donderdag 17 oktober. Voorlopig wacht Ajax met het verkopen van de tickets, totdat er duidelijkheid komt van de kant van de UEFA.