McNair sprak over ster van Oranje: ‘Ik twijfelde niet aan zijn kwaliteiten’

Paddy McNair hoopt dat er donderdag sprake is van onderschatting bij het Nederlands elftal. In De Kuip neemt Oranje het op tegen Noord-Ierland, dat vorige maand met 0-2 verloor van Duitsland na vier opeenvolgende zeges in de EK-kwalificatiecyclus. McNair denkt dat de uitslag van die wedstrijd ietwat geflatteerd is en geen juiste afspiegeling was van de verhoudingen op het veld. Hij dicht Noord-Ierland dan ook kansen toe tegen Oranje.

In gesprek met de Belfast News Letter stelt de verdediger annex middenvelder van Middlesbrough, die tussen 2014 en 2016 uitkwam voor Manchester United, dat Noord-Ierland sterk begon aan het duel met Duitsland. "We waren er voor de aftrap helemaal klaar voor. In de eerste 25 minuten wisten de Duitsers niet wat ze meemaakten. De uitslag doet vermoeden dat het makkelijker voor ze was dan het daadwerkelijk was", aldus McNair. "Maar misschien is het wel goed als de Nederlanders denken dat Duitsland het makkelijk had."

"Nederland is een befaamd voetballand. Sommige spelers van Oranje weten misschien niet zoveel over Noord-Ierland en verwachten dat het makkelijker wordt dan het daadwerkelijk zal worden", vervolgt McNair, voor wie een weerzien wacht met Memphis Depay. Ze kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode op Old Trafford. Depay wist de verwachtingen nooit volledig in te lossen, maar is voor Olympique Lyon een belangrijke waarde geworden. McNair wist altijd al dat Depay veel kwaliteiten had, zo verzekert de Noord-Ier.

"Toen Memphis zestien of zeventien jaar was, hoorde je al veel over hem. Op die leeftijd was hij al een superster. Dat hij naar Manchester United ging, was daarom geen verrassing", aldus McNair. Hij zegt verder dat hij met 'een paar jongens' heeft gesproken die Depay kenden van een gezamenlijke tijd bij PSV; mogelijk doelt hij op ex-ploeggenoten als Jeremain Lens (Sunderland) en Andreas Pereira (Manchester United). "Ze benadrukten hoe getalenteerd hij was. Hij begon goed in Engeland, maar kreeg het daarna lastig. Maar hij heeft veel talent. Toen ik wegging, twijfelde ik er niet aan dat hij het goed zou blijven doen."