Overlijden van vader Mohamed Ihattaren was ‘shock’ voor hele spelersgroep

Robbin Ruiter beleefde een week met hoogte- en dieptepunten. Zeven dagen geleden maakte de doelman zijn officiële debuut voor PSV in de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg BK (1-4 zege), nadat eerste keus Jeroen Zoet vlak voor de aftrap geblesseerd raakte, en zondag stond hij ook negentig minuten onder de lat tegen VVV-Venlo (4-1). Vanwege het overlijden van de vader van ploeggenoot Mohamed Ihattaren werd het echter een week met twee gezichten.

"Voor mij persoonlijk was het een fantastisch mooie week", beaamt Ruiter via de officiële kanalen van zijn club. "Ik heb mijn debuut mogen maken voor PSV en daarna ook gelijk in de competitie mogen spelen. Maar toch overheerst het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren. Dat heeft een grote impact op het team. Mo ligt ontzettend goed in de groep en hij is nog zo jong. Als je dan je vader verliest, dat komt ontzettend hard aan."

Zondagochtend werd bekend dat de zeventienjarige Ihattaren zijn vader was verloren aan de gevolgen van kanker. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV, waarin de aanvallende middenvelder zelf niet meedeed, werd een minuut stilte gehouden. Achteraf had de spelersgroep een spandoek klaar voor Ihattaren: 'Mo stay strong'. Een 'kippenvelmomentje', aldus Ruiter. "We hoorden het nieuws zondagochtend en dat was wel een shock voor iedereen."

Vanwege de interlandperiode speelt PSV dit weekend geen wedstrijd. Zoet moest zich vanwege zijn liesblessure afmelden bij bondscoach Ronald Koeman. Het is nog onduidelijk of hij volgende week zaterdag in actie kan komen tegen FC Utrecht. Ruiter rekent in ieder geval nog niet op speeltijd. "Alle wedstrijden die ik kan spelen zijn meer dan welkom, dit zijn de momenten waar je het voor doet als keeper. Als Jeroen Zoet fit is tegen FC Utrecht zal hij gewoon starten. Zo niet zou het voor mij natuurlijk een fantastisch affiche zijn om te spelen tegen mijn oude club."