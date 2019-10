Voor Ajax lucratieve Champions League-bonus wordt mogelijk geschrapt

Als het ligt aan European Leagues, een samenwerking van Europese competities, verdwijnt de bonus die onder Champions League-deelnemers wordt verdeeld op basis van de historische tienjarige coëfficiënt. Dat zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor Ajax, dat normaliter garen spint bij de flinke premie.

European Leagues is een organisatie bestaande uit 29 voetbalcompetities, waaronder de Nederlandse Eredivisie. Het samenwerkingsverband wil een tegengeluid laten horen aan de European Club Association (ECA), dat eerder onder meer pleitte voor een gesloten Champions League met vier groepen van acht teams en wedstrijden in het weekend. Daarbij zou ook een promotie-/degradatieregeling een optie zijn.

Ajax toucheert dit seizoen 21 miljoen euro vanwege zijn plek op die ranking; vorig seizoen was dat 19 miljoen euro. "De premie moet absoluut worden vervangen", aldus Lars-Christer Olsson, de president van European Leagues, tegenover The Guardian. "Wij vinden dat de hele financiële verdeling onder de loep moet worden genomen en onze boodschap is dat de solidariteit moet toenemen."

European Leagues wil verder dat de Premier League, Bundesliga, LaLiga en Serie A een direct Champions League-ticket afstaan. De nummers vier van die competities zouden voortaan moeten instromen in de voorronde. "Ik denk dat de grote competities prima af zijn als ze allemaal hetzelfde behandeld worden", aldus Olsson. "Als je vier tickets aan de Premier League geeft en er een weghaalt bij de Bundesliga, krijg je een probleem. De grote competities zijn bereid om deel te nemen aan de discussie omtrent vernieuwingen als ze allemaal hetzelfde behandeld worden."