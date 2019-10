Woensdag, 9 Oktober 2019

Newcastle United hoopt Lewis Gibson terug te kunnen halen van Everton. De Engels jeugdinternational verliet the Magpies twee jaar geleden nog voor een avontuur in Liverpool. (Daily Mail)

Mark Hughes staat mogelijk voor een terugkeer op de Engelse velden. De momenteel werkloze manager is in beeld om de ontslagen Jos├ę Gomes op te volgen bij het worstelende Reading. (The Sun)

Met zijn buitengewone seizoensstart heeft Erling Braut Haland zich in de kijker gespeeld bij de Europese topclubs. Juventus en Napoli zijn allebei nadrukkelijk geïnteresseerd in de Noorse spits van Red Bull Salzburg. (Corriere dello Sport)

Manchester United is bezig om een uitgebreid dossier op te stellen over Julian Nagelsmann. De jonge trainer van RB Leipzig wordt op Old Trafford gezien als een mogelijke manager voor de toekomst. (Daily Mail)

Er zijn complicaties opgetreden in de onderhandelingen tussen Piotr Zielinski en Napoli over een nieuw contract. I Partenopei willen tot onvrede van de Poolse middenvelder een afkoopclausule van zestig miljoen euro in de verbintenis opnemen. (Il Roma)