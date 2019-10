Beloning voor ‘uitstekende’ Van den Boomen, ook feest bij Jong Ajax

De eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie zit erop en daarmee zijn ook de eerste Bronzen Kampioensschilden verdeeld. De Graafschap-middenvelder Branco van den Boomen is uitgeroepen tot Beste Speler van de eerste periode. Daarnaast zijn ook Nick Olij (Beste Keeper), René Hake (Beste Trainer), Ryan Gravenberch (Beste Talent) en Robert Mühren (Topscorer) in de prijzen gevallen.

De beste speler in de Keuken Kampioen Divisie wordt gekozen na stemmen van trainers en aanvoerders van alle clubs. Ook supporters mogen hun zegje doen. Van den Boom is volgens het juryrapport dankzij zijn 'uitstekende spel' op de eerste plaats geëindigd, ver voor onder meer SC Cambuur-aanvaller Mühren en Jong Ajax-middenvelder Gravenberch.

Olij beleeft voor de tweede keer in korte tijd een mijlpaal, want de doelman wist vrijdag met NAC Breda de eerste periodetitel te veroveren. Hake is met Jong FC Utrecht uiterst voortvarend aan het seizoen 2019/20 begonnen, met 17 punten uit de eerste 9 wedstrijden. Het is de beste seizoensstart van de Domstedelingen ooit. Jong FC Utrecht bezet momenteel de vijfde plaats op de ranglijst, slechts vijf punten achter koploper NAC.

Er is ook een Bronzen Kampioensschild voor Gravenberch, die op slechts zeventienjarige leeftijd al erg belangrijk is op het middenveld van Jong Ajax. De jeudige Ajacied beleefde vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht en veel voetbalkenners denken dat hij de kwaliteiten heeft om door te breken in Ajax 1. Mühren krijgt een aandenken vanwege zijn acht doelpunten in de eerste negen duels van Cambuur. Alle winnaars krijgen de prijs uitgereikt bij de eerstvolgende wedstrijd van hun clubs.