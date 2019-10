Spaanse bond stelt Barcelona gerust met bekendmaken van WK-selectie

Ansu Fati maakt geen deel uit van de 21-koppige selectie van Spanje Onder-17 voor het WK, zo maakt de Spaanse voetbalbond (RFEF) via de officiële kanalen bekend. Het toernooi wordt tussen 26 oktober en 17 november in Brazilië afgewerkt. De mogelijke uitnodiging van Fati zorgde voor de nodige onrust, omdat Barcelona de zestienjarige vleugelaanvaller niet graag voor een langere periode wilde missen.

Fati maakte wel deel uit van de voorselectie voor het WK Onder-17, maar er is uiteindelijk besloten om hem een plaats te geven in het definitieve keurkorps. Bondscoach David Gordo laat weten dat men het beter voor de jonge vleugelaanvaller acht om mee te doen bij een hogere leeftijdsgroep. Francis Hernández, coördinator bij de RFEF, stelt dat het belangrijkste is dat Fati inzetbaar is voor de Spaanse jeugdploegen en noemt het goed mogelijk dat hij in november zal aansluiten bij een hogere leeftijdscategorie.

Het had niet veel gescheeld, of Fati had tijdens deze interlandperiode al deel uitgemaakt van het ‘grote’ Spanje. “Hij is niet geselecteerd, omdat ik denk dat dit een speciaal geval is en er op een open en correcte manier mee moet worden omgegaan. Ik heb overwogen om hem op te roepen en hij zat in de voorselectie. Er zijn echter complicaties opgetreden: hij is geblesseerd en dat is de voornaamste reden dat hij er niet bij is. Daarnaast zijn er ook bureaucratische problemen. Hij is zonder twijfel iemand die we nadrukkelijk in gedachten houden, gezien zijn prestaties”, liet bondscoach Robert Moreno weten.

Fati werd geboren in Guinee-Bissau, maar kreeg onlangs een Spaans paspoort en wordt sindsdien hevig gelinkt aan een uitnodiging voor een vertegenwoordigend elftal. De eerste gedachte was om de aanvaller mee te nemen naar het WK Onder-17 in Brazilië, maar daar was Barcelona niet bepaald blij mee. In dat geval hadden de Catalanen in de minimaal vijf wedstrijden, waaronder El Clásico tegen Real Madrid, niet kunnen beschikken over Fati. Het ligt nu in de lijn der verwachtingen dat de aanvaller tijdens de volgende, ‘reguliere’ interlandperiode in november een uitnodiging voor een Spaans team zal krijgen.