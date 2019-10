Op Maradona jagende Mertens geeft Napoli-leiding huiswerk mee

Dries Mertens beschikt bij Napoli over een aflopend contract en de Belgische aanvaller staat open voor een langer verblijf bij i Partenopei. Mertens, die met zijn volgende doelpunt het aantal treffers (115) van Diego Maradona bij Napoli evenaart, weet echter dat hij afhankelijk is van de clubleiding van de huidige nummer vier in de Serie A.

"Ik heb me nog nooit zo fris gevoeld", stelt Mertens in een gesprek met RBTF. "Ik ben 32, maar voel me beter dan menig speler van 25, 26. Dat komt misschien omdat ik nog geen kinderen heb. Ik zit in de beste fase van mijn loopbaan en ben van plan om nog een behoorlijke poos door te gaan." De ex-PSV'er is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van Napoli.

Trainer Carlo Ancelotti gelooft niet dat Napoli te passief speelt

"Natuurlijk denk ik aan het record van Maradona, daar heeft iedereen het hier over!", vervolgt Mertens. "Ik ben er erg trots op dat ik een legende als Diego bijna heb weten te evenaren. Ik heb hem twee keer ontmoet, maar zoals dat gaat in Napels kwam iedereen daar massaal bij kijken. Iedereen wilde een foto en een handtekening hebben." Voormalig Napoli-aanvaller Marek Hamsik is topscorer aller tijden met 121 doelpunten.

"Ik wil bij Napoli blijven, maar ik heb daar verder geen invloed op. Ik zie mijzelf zeker niet bij een andere Italiaanse club terechtkomen, omdat ik mij echt verbonden voel met Napels. China en Qatar zijn ook geen opties. Ik wil gewoon zo lang mogelijk op Europees topniveau blijven spelen. Een terugkeer richting België zit er daarom ook niet in", zo besluit Mertens.