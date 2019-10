AC Milan presenteert negende trainer in ruim vijf jaar tijd

Stefano Pioli is de nieuwe trainer van AC Milan, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen bekend. De 53-jarige oefenmeester is de opvolger van de ontslagen Marco Giampaolo en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij i Rossoneri. De aanstelling van Pioli hing al een tijdje in de lucht, tot ongenoegen van een deel van de aanhang van AC Milan.

Op Twitter was #PioliOut dinsdag zelfs een tijdje trending, terwijl Giampaolo op dat moment nog niet eens ontslagen was. AC Milan maakte dinsdagavond het ontslag van Giampaolo wereldkundig, zonder verder uitspraken te doen over de reden van zijn ontslag. Zeker lijkt echter dat de teleurstellende competitiestart ten grondslag ligt aan zijn congé. Afgelopen zaterdag won Milan nog met 2-1 van Genoa, maar dat bleek niet genoeg om zijn baan te redden. De club is terug te vinden op de dertiende plaats en met een nieuwe trainer aan het roer hoopt men de weg naar boven in te slaan. In totaal zwaaide Giampaolo slechts 111 dagen de scepter bij Milan.

Luciano Spalletti leek vervolgens de voornaamste kandidaat om Giampaolo op te volgen, maar zijn doorlopende contract bij Internazionale bleek een probleem te vormen. De oefenmeester werd door de stadgenoot van AC Milan afgelopen zomer op non-actief gesteld en vervangen door Antonio Conte. Omdat het contract van Spalletti bij Internazionale nog doorloopt tot medio 2021, moest er onderhandeld over het ontbinden van die verbintenis. Om het contract te laten ontbinden vroeg Spalletti ter compensatie een volledig jaarsalaris, terwijl Inter niet verder wil gaan dan een halfjaar salaris. Spalletti wil dat verlies niet lijden en daarom komt het niet tot een dienstverband bij Milan, zo meldde Sky Italia al in een eerder stadium.

Daardoor is AC Milan bij Pioli terechtgekomen, die na zijn vertrek bij Fiorentina van afgelopen voorjaar zonder werk zat. De Italiaanse oefenmeester was eerder werkzaam bij onder meer Internazionale, Lazio, Palermo, Bologna, Chievo Verona en Sassuolo. Pioli is na Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso en Giampaolo de negende trainer in ruim vijf jaar tijd. Na de interlandperiode is Lecce de eerste tegenstander van het zwalkende AC Milan in de Serie A.