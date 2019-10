Rampscenario dreigt voor Manchester United: ‘Dat elftal degradeerde ook’

Manchester United beleeft de slechtste seizoensstart in dertig jaar tijd. Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer staat momenteel slechts twee punten boven de degradatiestreep in de Premier League en de momenteel clubloze Sam Allardyce sluit dan ook niet uit dat de the Red Devils voor het eerst sinds 1974 afdalen naar het tweede niveau van Engeland.

"Dat was een geweldig elftal op papier, maar desondanks degradeerden ze", verwijst Allardyce tegenover talkSPORT naar het Manchester United van 45 jaar geleden. "Het kan allemaal rampzalig aflopen als het vertrouwen van de spelers nog verder afneemt en de blessureproblemen blijven aanhouden. Spelers worden minder snel fit als het slecht gaat met een elftal, dat is een gegeven."

Allardyce voorziet meer problemen voor de matig presterende topclub uit Manchester. "De verhalen rond een eventueel vertrek van Paul Pogba zijn een vervelende bijkomstigheid. Wie wordt de volgende speler die zegt dat hij Manchester United wil verlaten?" Ook in aanvallend opzicht zijn er volgens de ex-bondscoach van Engeland genoeg zorgen. "Ze scoren te weinig, dat gaat echt een probleem worden. Hopelijk wordt het geen gevecht tegen degradatie, maar ik sluit het ook niet uit."

"Solskjaer staat een enorme klus te wachten, ook al is hij aangesteld om het elftal weer op de rit te krijgen", vervolgt Allardyce zijn analyse over de deplorabele staat van Manchester United. "Je kunt echter niet je topscorer (Romelu Lukaku, red.) verkopen en er vervolgens geen vervanger voor aantrekken. Dat is echt een gigantisch probleem. Hoe gaan ze nu in godsnaam een spits van wereldklasse aantrekken?" Het lijkt er niet makkelijker op te worden voor Solskjaer, want Manchester United hervat de Premier League na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen koploper Liverpool. In de Engelse media wordt al gesuggereerd dat die wedstrijd cruciaal is voor de toekomst van de Noorse manager op Old Trafford.