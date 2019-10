Ribéry tempert euforie bij Bayern: ‘Ik werd de nieuwe Zidane genoemd’

Franck Ribéry verliet Bayern München deze zomer na twaalf jaar trouwe dienst, maar de vleugelaanvaller van Fiorentina volgt zijn oude werkgever desondanks nog steeds op de voet. Ribéry is onder de indruk van de prestaties van Serge Gnabry, maar de routinier waagt zich vooralsnog niet aan vergelijkingen.

"Daar hou ik gewoon niet van", zegt Ribéry in een interview met BILD. "Bij het nationale elftal van Frankrijk werd ik de 'nieuwe Zidane' genoemd. Maar Zidane is Zidane en Ribéry is Ribéry. En Coman is Coman en Gnabry is Gnabry. Iedere speler moet het volgens mij op zijn eigen manier doen. Gnabry heeft nog een lange weg te gaan in zijn loopbaan." Gnabry maakte vorige week vier doelpunten in de Champions League-wedstrijd van Bayern tegen Tottenham Hotspur (2-7).

"Ik was erg blij voor Serge met zijn vier treffers tegen Tottenham", vervolgt Ribéry zijn relaas. "Vier doelpunten in een helft, dat is gewoon fantastisch. Serge is een snelle leerling en ik ben er echt gelukkig mee dat het nu zo goed gaat met hem. Hierdoor wordt hij alleen maar krachtiger en neemt ook zijn zelfvertrouwen steeds meer toe." Trainer Niko Kovac liet zich na het uitduel met the Spurs ook al lovend uit over Gnabry, al hoopt de oefenmeester van der Rekordmeister dat de aanvaller niet gaat zweven.

Ribéry ventileert ook zijn mening over de van Barcelona gehuurde Philippe Coutinho, die in zijn ogen een cruciale rol vervult in het aanvalsspel van Bayern. "Met Coutinho erbij kunnen ze verschillende systemen hanteren. Coutinho vult Robert Lewandowski erg goed aan en zoekt hem ook altijd op. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en betrekt altijd zijn ploeggenoten in het spel. Niet alleen Lewandowski, maar ook de vleugelaanvallers."

Ribéry was niet de enige sterspeler die Bayern deze zomer verliet, want ook Arjen Robben liet de Duitse grootmacht achter zich. "Het stemde mij droevig toen ik hoorde dat Arjen een punt achter zijn loopbaan had gezet", erkent de 36-jarige Fransman. "Maar alleen hijzelf kan oordelen over zijn lichaam en daar uiteindelijk een beslissing over nemen. Ik denk dat Arjen momenteel met volle teugen van het leven geniet." Ribéry denkt dat hij nog steeds goed genoeg is voor het huidige Bayern. "Maar soms moet je dingen accepteren en aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Het afscheid in München was desondanks geweldig."