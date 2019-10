‘Of ik klaar ben voor het Nederlands elftal? Ik denk eigenlijk van wel’

Justin Kluivert werd door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland, maar de aanvaller overleefde de definitieve schifting uiteindelijk niet. Kluivert is echter strijdvaardig en de flankspeler van AS Roma wil zich bij Jong Oranje weer in de kijker spelen van Koeman.

Kluivert ziet de terugkeer bij Jong Oranje niet als een stap terug. "Dat is niet gek, maar het is wel even switchen", verklaart de jeugdinternational tegenover Veronica Inside. "Bij het 'grote Oranje' ben je een jongeling en hier degene die de andere jongens moet helpen. Ik ben blij om hier te zijn en zal proberen te helpen waar ik kan." Jong Oranje speelt vrijdag tegen Jong Portugal, met dinsdag Jong Noorwegen als tegenstander van het elftal van bondscoach Erwin van de Looi.

Kluivert is op zijn plaats bij Jong Oranje, maar het Nederlands elftal blijft lonken voor de voormalige Ajacied. "Ik zal hier en bij AS Roma elke dag mijn stinkende best moeten doen om me te bewijzen. Wanneer dan een uitnodiging komt voor Oranje? Hopelijk zo snel mogelijk. We zullen het zien. Of ik er klaar voor ben? Ik denk eigenlijk van wel. Ik zou het aankunnen, maar in Oranje spelen ook goede spelers op mijn positie. Deze lichting is heel goed. De besten zullen meegaan naar het EK."

De kansen van Kluivert bij Oranje zullen stijgen door goede prestaties in het shirt van AS Roma. "Mijn doel voor dit seizoen is een basisplaats veroveren en doelpunten maken", geeft de vleugelaanvaller zijn ambities prijs. "Hoeveel doelpunten? Laten we het op een mooi getal houden, twaalf goals. Daar ga ik voor. Het EK is mijn main goal voor dit seizoen. Daar zal ik echt alles voor geven."