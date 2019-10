Van Dijk: ‘Dat geven ze bij Liverpool prioriteit boven de Champions League’

Koploper Liverpool kent een bliksemstart in de Premier League, met acht opeenvolgende overwinningen en een voorsprong van acht punten op regerend landskampioen Manchester City. Virgil van Dijk maakt derhalve dagelijks mee hoe de aanhang van the Reds hunkert naar de eerste landstitel sinds 1990.

"Ik had het niet verwacht", blikt Van Dijk met de NOS terug op de geslaagde seizoensstart van Liverpool. "Ik had ook niet verwacht dat wij acht wedstrijden op rij zouden winnen, maar de realiteit is dat het wel zo is. Het is beter dan dat je hier staat in een andere situatie natuurlijk. We zijn er bij Liverpool natuurlijk hartstikke blij mee." Liverpool hervat de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Manchester United.

Het eerste kampioenschap in drie decennia tijd staat bovenaan het wensenlijstje van de meeste Liverpool-supporters, weet ook Van Dijk. "Je hoort van veel mensen dat ze prioriteit geven aan de Premier League boven de Champions League en andere competities waar we aan meedoen. Wij willen echter in elke competitie zover mogelijk komen." De centrumverdediger maakt zich geen al te grote zorgen over de drie tegendoelpunten tegen Red Bull Salzburg (4-3) in de groepsfase van het miljardenbal. "Je kunt echter niet altijd de beste wedstrijd van je leven spelen, soms is het goed dat zulke momenten ertussen zitten."

Mocht Oranje zich plaatsen voor het EK, dan debuteert Van Dijk op 29-jarige leeftijd op een eindtoernooi. De aanvoerder van het Nederlands elftal hoopt echter dat er nog meer toernooien zullen volgen. "Ik heb het geluk dat ik een centrale verdediger ben, dus ik kan nog wel wat jaartjes mee, hopelijk ook op een aardig niveau. Dus na het komende EK, twee jaar later weer een mooie zomer. En daarna nog een EK en WK. Laten we hopen dat we ons blijven kwalificeren voor toernooien. Dat verdient deze groep en daar hebben we ook de kwaliteiten voor." Oranje staat donderdagavond tegenover Noord-Ierland in de kwalificatiecyclus, terwijl zondag Wit-Rusland de tegenstander is.