Slachtoffer komst De Jong geeft signaal af: ‘Dan gaan we weer praten’

Ivan Rakitic moet dit seizoen bij Barcelona genoegen nemen met een reserverol, daar trainer Ernesto Valverde op het middenveld meer vertrouwen lijkt te hebben in Frenkie de Jong en Arthur Melo. De 31-jarige middenvelder weet dat hij in een lastig parket zit bij de Spaanse kampioen, maar het woord 'opgeven' komt desondanks niet voor in het woordenboek van Rakitic.

"Ik weet niet wat me te wachten staat, het is moeilijk", erkent Rakitic in gesprek met het Kroatische medium 24Sata. "Ik wil voor Barcelona spelen en niet louter onderdeel zijn van het elftal. Ik zal mijn uiterste best doen om de situatie in de komende wedstrijden te veranderen. Ik heb nog een contract voor een paar jaar (tot medio 2021, red.) en voor mij is er geen betere plaats om te spelen dan bij Barcelona, de beste club ter wereld. Maar ik wil graag aan spelen toekomen en niet alleen genieten van de stad en de zee."

Rakitic werd in de afgelopen transferperiode gelinkt aan onder meer Juventus en Internazionale, maar vanwege de vermeende vraagprijs van vijftig miljoen euro ging een transfer naar een van deze clubs niet door. "Ik heb met verschillende mensen bij Barcelona gesproken", blikt de routinier terug op de zomermaanden. "Ze wisten allemaal van de opties die ik had, dat was absoluut geen geheim. Ik wens Barcelona nog steeds het allerbeste toe, maar ik wil vechten voor het elftal en laten zien dat ik er klaar voor ben wanneer de trainer mij nodig heeft."

De aanhoudende steun van de Barcelona-aanhang doet Rakitic goed, zeker nu de middenvelder het moet doen met een reserverol bij de Catalaanse grootmacht. "Ik wil het publiek bedanken voor hoe ik zondag tegen Sevilla ben ontvangen." Het geduld van de Kroatische controleur is echter niet oneindig. "Als ik zie dat er niets verandert, dan gaan we opnieuw met elkaar om de tafel zitten om een en ander te bespreken."