‘PSV grijpt ‘contractsof’ niet aan voor verbanning naar tribune’

Gastón Pereiro beschikt over een aflopend contract bij PSV, waardoor hij aankomende zomer waarschijnlijk gratis de deur uit loopt. Het Eindhovens Dagblad meldt woensdagochtend echter dat zijn club dit feit waarschijnlijk niet aan zal grijpen om de Uruguayaan op de tribune te houden. De directie van PSV zou hebben besloten dat Pereiro gewoon tot de beschikking van trainer Mark van Bommel staat.

Clubs kiezen er soms voor om spelers met een aflopend contract niet meer op te stellen, maar dit lijkt niet het geval te worden in Eindhoven. Pereiro stond de afgelopen weken langs de kant met een gebroken sleutelbeen en is inmiddels weer fit. Tegen VVV-Venlo bleef hij afgelopen weekend nog wel negentig minuten op de bank en de verwachting is dat hij woensdag in het vriendschappelijke duel met Waasland-Beveren zijn rentree zal maken.

Ryan Thomas: 'Die lach blijft nog wel een tijdje op mijn gezicht'

PSV heeft de afgelopen tijd een aantal pogingen ondernomen om het contract van Pereiro te verlengen, maar is hier vooralsnog niet in geslaagd. Het Eindhovens Dagblad, dat spreekt van een ‘contractsof’ wijst hierbij op de rol van zaakwaarnemer Paco Casal, die vastbesloten lijkt om aankomende zomer te profiteren van de transfervrije status van zijn cliënt om zo veel tekengeld te kunnen incasseren bij een nieuwe werkgever.

De middenvelder was afgelopen zomer nog dicht bij een overgang naar Spartak Moskou, maar die transfer klapte nadat Casal met een aantal aanvullende eisen kwam. PSV gaat nu mogelijk nog proberen om Pereiro in januari van de hand te doen en tot die tijd zal hij gewoon in actie komen als Van Bommel hem nodig heeft.