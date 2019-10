Dreun voor Frankrijk in aanloop naar krakers: Mbappé verlaat Clairefontaine

Kylian Mbappé moet de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Paris Saint-Germain ondervindt te veel last van een dijbeenblessure en mist daardoor de cruciale duels met de directe concurrenten IJsland en Turkije.

Mbappé meldde zich al met lichte klachten bij het Franse nationale elftal. Maandag begon de vleugelspits aan een hersteltraject met de Franse teamarts Franck Le Gall, waarbij de bedoeling was dat hij de wedstrijd tegen IJsland sowieso aan zich voorbij zou laten gaan. Dinsdag is uit tests gebleken dat ook het treffen met Turkije komende maandag te vroeg komt.

Bondscoach Didier Deschamps heeft Alassane Pléa van Borussia Mönchengladbach opgeroepen als vervanger van Mbappé. De aanvaller, die zich woensdag bij de Franse selectie voegt in Clairefontaine, speelde vorig jaar in november tegen Uruguay zijn tot nu toe enige interland voor les Bleus. Pléa is met vier doelpunten uit zeven Bundesliga-wedstrijden goed begonnen aan het seizoen.