Jubilerende Van de Donk en emotionele Miedema helpen Oranje aan zege

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond een grote stap gezet richting het EK. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman kende geen enkel probleem met de Russische vrouwen en won zonder te imponeren met 2-0. Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema tekenden voor de treffers in het Philips Stadion. Oranje gaat met twaalf punten uit vier duels fier aan kop in Groep A.

Nederland begon met dezelfde elf speelsters die vrijdag een moeizame overwinning behaalden bij Slovenië (2-4). Oranje-middenvelder Van de Donk, die haar honderdste interland uit haar loopbaan speelde, zette al vroeg in de wedstrijd een kroon op haar jubileum. De Arsenal-speelster pikte de bal op nadat een schot van Renate Jansen van richting werd veranderd en kon eenvoudig afwerken: 1-0.

Oranje was de betere ploeg, maar Rusland kwam er sporadisch uit en raakte in de persoon van Marina Fedorova de paal. In de 26ste minuut kregen de Leeuwinnen een penalty, nadat Lineth Beerensteyn in de rug werd gesprongen door Spela Kolbl. Vaste penaltyneemster Sherida Spitse ging achter de bal staan, maar haar zwakke inzet werd gekeerd door doelvrouw Tatyana Shcherbak.

In de tweede helft had de ploeg van Wiegman geen kind meer aan de Russen. Na een uur spelen kopte Vivianne Miedema raak na een voorzet van Liza van der Most. De spits was tot tranen geroerd vanwege het overlijden van haar opa enkele dagen geleden. Daarna freewheelde Nederland naar de overwinning. Van de Donk had de derde kunnen maken, maar ze produceerde in vrije positie een rollertje.