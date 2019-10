Manchester United heropent jacht op voormalig doelwit

Richmond Boakye keert wellicht terug in de Serie A. De ex-aanvaller van Atalanta, thans actief voor Rode Ster Belgrado, wordt gevolgd door zowel AC Milan als AS Roma. (Diverse Italiaanse media)

De positie van Rubi bij Real Betis staat nu al ter discussie. Vanwege de dramatische seizoensstart twijfelt de clubleiding over voortzetting van de samenwerking met de trainer. (El Chiringuito)