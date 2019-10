Zlatan Ibrahimovic onthult reusachtig standbeeld: ‘Dit is mijn erfenis’

Zlatan Ibrahimovic heeft dinsdagmiddag in zijn geboortestad Malmö zijn eigen standbeeld onthuld. De 38-jarige spits van LA Galaxy is vanzelfsprekend trots op het beeld, dat hem in ontbloot bovenlijf en juichend na een doelpunt portretteert. "Dit standbeeld betekent heel veel. Het is mijn erfenis", aldus Ibrahimovic tegenover het Zweedse Expressen.

Het standbeeld is een geschenk van de Zweedse voetbalbond aan Ibrahimovic. Het bronzen monument is 2,7 meter lang en weegt 500 kg. Het staat tussen het nieuwe en oude stadion van Malmö FF, de club waar Ibra zijn voetballoopbaan begon. "Het beeld zal voor altijd een grote manifestatie zijn van Zwedens grootste en een van de beste voetballers aller tijden", zei de secretaris-generaal van de voetbalbond, Hakan Sjöstrand.

Ibrahimovic wil met het beeld een boodschap meegeven. "Dit is wat ik heb meegemaakt, waar ik voor sta", zegt de Zweed. "Het zal een symbool worden voor iedereen die zich voelt zoals ik, een symbool dat je kunt slagen, ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht hoe je eruit ziet, zelfs als je je anders voelt of niet welkom voelt. Niet alleen als het gaat om voetbal, het staat voor zoveel meer dan alleen voetballers."

De 116-voudig ex-international toont zich bescheiden. "Iedereen die voelt dat ze ondersteuning of energie nodig hebben: kijk gewoon naar het standbeeld of kom hier naartoe. Het is een bewijs dat je kunt slagen als je in jezelf gelooft. Ik ben niet groter dan wie dan ook, het kan iedereen zijn. Zo simpel is het. Ik ben op geen enkele manier uitverkoren of speciaal, ik heb gevochten en geloofde in mezelf."

Ibrahimovic miste als jongeling een voorbeeld. "Toen ik aan mijn carrière begon, was er niemand aan wie ik kon vragen hoe het werkt. Ik herinner me dat ik Henrik Larsson vroeg: 'Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Leg het me uit.' 'Hij zei eenvoudigweg: 'Niemand heeft in jouw schoenen gestaan, niemand is in jouw situatie geweest. Wat je zou moeten doen? Je zult dat pad zelf vinden."

In zijn zoektocht bleef Ibrahimovic zo dicht mogelijk bij zichzelf. "Ik had niemand waarop ik kon steunen of waarmee ik kon praten. Niemand kon mij uitleggen hoe alles werkte. Ik moest zelf de balans vinden, ik moest zelfvertrouwen opbouwen en mijn eigen weg vinden. In al deze aspecten koos ik ervoor om gewoon mezelf te zijn."