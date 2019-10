Real Madrid krijgt ‘trap na’: ‘Ik had geen plezier meer in het voetbal’

Dani Ceballos is blij met zijn tijdelijke overgang naar Arsenal, zo laat de middenvelder dinsdag weten in een interview met Marca. Ceballos genoot naar eigen zeggen de laatste twee seizoenen in Madrid niet van het voetbal en de spelmaker hoopt het geluk op voetbalgebied in de Premier League weer terug te vinden. De huurling kijkt niet met jaloezie naar de huidige situatie van de Koninklijke, waar de nodige middenvelders in de afgelopen maanden geblesseerd zijn geraakt.

"Ik weet dat Real met de nodige blessuregevallen te maken heeft gehad in de afgelopen periode, maar mijn focus ligt nu voorlopig op Arsenal. Ik voel me hier goed", laat Ceballos aan duidelijkheid niets te wensen over. "Ik wilde in de afgelopen transferperiode hoe dan ook vertrekken bij Real en ben blij dat ik daarin ben geslaagd." Ceballos speelt bij Arsenal doorgaans kort achter de aanvallers, een rol die tot voor kort werd ingevuld door Mesut Özil.

Roberto Moreno González denkt dat Dani Ceballos een succes wordt bij Arsenal

"Ik ben waar ik wil zijn en voel me hierdoor erg gelukkig. Het was mijn idee om elders weer plezier in het voetbal te krijgen. In de afgelopen twee jaar heb ik eerlijk gezegd weinig plezier beleefd aan het voetbal. Door de overstap naar Arsenal blijf ik ook in beeld bij het nationale elftal van Spanje." Ceballos kijkt overigens ook vanuit Londen met veel bewondering naar Sergio Ramos. "Hij heeft nog steeds de ambitie van een jonge speler en juist hierdoor is hij zo bijzonder."

Ceballos is blij met de uitnodiging voor de aanstaande EK-kwalificatiewedstrijden van Spanje tegen Noorwegen (12 oktober) en Zweden (15 oktober), maar de jonge middenvelder rekent niet automatisch op een basisplaats van bondscoach Roberto Moreno González. "Niemand is onbetwist in deze selectie, al ben ik natuurlijk blij met het in mij gestelde vertrouwen." Ceballos hoopt dat Spanje zich de komende tijd opwerpt tot titelfavoriet voor het EK van volgend jaar. "Al is er nog wel ruimte voor verbetering", benadrukt de Arsenal-huurling. "We willen per wedstrijd progressie boeken zodat we optimaal voorbereid aan het EK kunnen beginnen."