‘Paris Saint-Germain wil sterspeler sparen en vraagt Deschamps om gunst’

Bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé opgenomen in de selectie van Frankrijk voor het EK-kwalificatieduel met IJsland van vrijdag, maar Paris Saint-Germain heeft liever niet dat de onlangs van een blessure herstelde aanvaller ook speelminuten maakt voor les Bleus. Volgens RMC Sport heeft PSG er per brief bij de Franse voetbalbond op aangedrongen om Mbappé buiten de basiself van Deschamps te laten.

"We gaan nu zien of Deschamps, die er doorgaans niet van houdt dat clubs zich bemoeien met het nationale elftal, luistert naar het advies van PSG", zo schrijft het Franse medium. Mbappé miste de start van het seizoen vanwege een hamstringblessure. De jonge aanvaller is inmiddels weer inzetbaar voor de kampioen van Frankrijk, maar PSG wil ten koste van alles voorkomen dat Mbappé tijdens de interlandperiode wederom geblesseerd raakt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er ophef ontstaat over een international van Frankrijk. Bayern München was er niet blij mee dat de van een knieblessure herstellende Lucas Hernández werd opgeroepen door Deschamps. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge noemde het zelfs 'een grote verrassing', daar de linksback de afgelopen twee duels van de Duitse kampioen moest missen. Sky Deutschland weet dinsdag echter te melden dat Hernández 'optimaal herstelt' en dat er na de training van dinsdagmiddag wordt besloten of de vleugelverdediger speelklaar is voor de uitwedstrijd tegen IJsland.

Deschamps kan tegen IJsland en Turkije (op 14 oktober) sowieso geen beroep doen op Hugo Lloris. De doelman, normaal gesproken een vaste kracht bij de regerend wereldkampioen, liep zaterdag een elleboogblessure op in de uitwedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Brighton & Hove Albion (3-0). The Spurs hebben geen exacte herstelperiode wereldkundig gemaakt, maar Deschamps denkt niet dat de sluitpost voor het einde van het jaar nog terugkeert bij het nationale elftal. Frankrijk gaat samen met Turkije aan kop in kwalificatiegroep H. Beide landen hebben vijftien punten verzameld uit zes wedstrijden.