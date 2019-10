‘Vitesse-huurling ontvangt wederom dramatische medische update’

Charly Musonda is wederom getroffen door een zware knieblessure en de 22-jarige aanvaller is volgens The Sun hierdoor de rest van deze voetbaljaargang uit de roulatie. Het Laatste Nieuws wist maandag nog te melden dat het slechts om enkele weken ging. De door Chelsea verhuurde Musonda keert naar verluidt per direct terug naar Londen om daar aan het hersteltraject te beginnen, al heeft Vitesse nog geen mededelingen gedaan hieromtrent.

Het is de tweede keer dat Musonda een zware kwetsuur aan de knie heeft opgelopen. De huurling viel ruim een jaar geleden zwaar geblesseerd uit in een oefenwedstrijd van Vitesse en miste hierdoor de restant van het seizoen 2018/19. Musonda keerde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen terug bij het elftal van trainer Leonid Slutsky. De jonge aanvaller kwam tot drie wedstrijden in het shirt van Vitesse, dat in het slechtste geval dus geen beroep meer kan doen op de gehuurde Belg.

Musonda werd door Chelsea in een eerder stadium al uitgeleend aan Real Betis en Celtic. Zijn contract op Stamford Bridge loopt door tot medio 2022, al is het de vraag of de blessuregevoelige aanvalller ooit doorbreekt bij the Blues. Musonda kwam in 2012 bij Chelsea terecht, nadat zijn goede prestaties in de jeugdopleiding van Anderlecht werden genoteerd door scouts van de Europa League-winnaar.

Het is de tweede tegenvaller voor Slutsky in korte tijd, daar Oussama Tannane vanwege een knieblessure enkele weken in de ziekenboeg moet verblijven. De aanvaller liep de kwetsuur op in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) van zaterdag. Tannane werd gewisseld nadat hij zijn knie had verdraaid, maar uit medisch onderzoek blijkt dat de schade minder ernstig is dan in eerste instantie werd gevreesd.