Depay krijgt mogelijk grote naam als trainer

Mauricio Pochettino wil snel afscheid nemen van tegenvallende spelers. Eric Dier is een van de namen die Tottenham Hotspur in januari al mag verlaten. (Daily Telegraph)

Een ruime nederlaag in de wedstrijd tegen Liverpool gaat Ole Gunnar Solskjaer de kop kosten. De manager van Manchester United staat ernstig onder druk na de uiterst matige seizoensstart. (Daily Mail)

Manchester United is niet de enige Engelse club met belangstelling voor Moussa Dembélé. Ook Everton zit achter de spits van Olympique Lyon, die circa 45 miljoen euro moet kosten. (Daily Star)