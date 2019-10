Memphis Depay laat alle spelers in EK-kwalificatie voorlopig achter zich

Oranje staat donderdagavond in de EK-kwalificatie tegenover Noord-Ierland en kan in punten gelijk komen met de formatie van bondscoach Michael O’Neill. Beide landen leden tot dusver één nederlaag in de kwalificatiecyclus, allebei in eigen stadion tegen Duitsland. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het De Kuip, donderdagavond vanaf 20.45 uur.

O Dit is de eerste ontmoeting tussen Nederland en Noord-Ierland sinds juni 2012. Dat oefenduel werd destijds door Oranje met 6-0 gewonnen.

O De laatste officiële ontmoeting dateert van oktober 1977, toen Nederland in de WK-kwalificatie in Belfast met 0-1 te sterk was voor Noord-Ierland.

O Noord-Ierland wist slechts een van de laatste zes wedstrijden tegen Nederland te winnen: twee remises, drie nederlagen. De laatste Noord-Ierse overwinning dateert van maart 1965, toen er in de WK-kwalificatie met 2-1 gewonnen werd.

O Oranje heeft tot dusver drie van de vier EK-kwalificatiewedstrijden gewonnen. In iedere gewonnen partij werd er vier keer gescoord.

O Noord-Ierland heeft vier van de vijf EK-kwalificatiewedstrijden gewonnen.

O De twee laatste uitduels van Noord-Ierland, tegen Wit-Rusland en Estland, werden allebei gewonnen. Het land slaagde er nog nooit in om drie uitwedstrijden op rij winnend af te sluiten.

O Zes van de zeven Noord-Ierse doelpunten in de EK-kwalificatie werden gemaakt in de tweede helft. Alle drie de doelpunten in uitwedstrijden vielen tot dusver in het laatste kwartier van de wedstrijd.

O Geen enkele speler was bij zoveel doelpunten betrokken in de EK-kwalificatie als Memphis Depay: vier doelpunten en zes assists.