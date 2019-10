‘Consortium met Bergkamp, Kuyt en Koeman wil Engelse club kopen’

Een consortium, bestaande uit onder meer Dennis Bergkamp, Henrik Larsson, Dirk Kuyt en Ronald Koeman, wil Wycombe Wanderers overnemen, zo schrijft The Athletic. Zij zijn echter niet de enige kandidaat om de club uit de League One over te nemen, daar de naam van de Amerikaanse investeerder Rob Couhig ook al een tijdje rondzingt bij the Chairboys.

Een overeenkomst met Couhig was al dichtbij, maar het huidige bestuur van Wycombe Wanderers zal volgende week stemmen over de toekomst van de club. Daardoor maken de grote namen nog altijd kans om de nieuwe eigenaren van de club te worden. Wycombe Wanderers is sinds 2012 in handen van de fans, maar zij merken dat de club verkocht dient te worden aan investeerders om een volgende stap te kunnen zetten.

Het bod op Wycombe Wanderers werd eerder dit jaar al uitgebracht en Bergkamp, Kuyt en Larsson zouden zelfs al geld bij elkaar hebben gebracht op een Nederlandse bankrekening. Er zou nog een onbekende Nederlandse oud-international bij de overname betrokken zijn, terwijl Koeman een rol van adviseur zou krijgen. Voor Larsson was een rol in de technische staf voorzien, terwijl Kuyt geregeld moest overvliegen voor de ontwikkeling van jeugdspelers. Uiteindelijk mislukte de overname, al maakt het consortium nog altijd kans om de nieuwe eigenaar van Wycombe Wanderers te worden.

Het is niet de eerste keer dat Kuyt in verband wordt gebracht met een overname van een Engelse club. In juni liet zaakwaarnemer Rob Jansen weten dat hij samen met een aantal grote namen op het punt stond om een Engelse club over te nemen. “Het is een lang gekoesterde wens om samen met aantal spelers en ex-spelers, waar ik de zaken voor doe, een club te kopen. Ik en de spelers hebben een utopisch beeld hoe die club geleid moet gaan worden en wat er voor nodig is om het hoogste te bereiken. Ik heb ontzettend veel zin in dit avontuur. Ik acht de kans groot dat het gaat lukken”, zei Jansen in het televisieprogramma Jaïr in goed Gezelschap.

Ze zouden destijds bezig geweest zijn met de overname van Bolton Wanderers, maar dit slaagde uiteindelijk niet. Momenteel hoopt dus een vergelijkbaar consortium om Wycombe Wanderers over te nemen, al lijkt de Amerikaan Couhig momenteel de beste papieren te hebben om de nieuwe eigenaar te worden. Indien men er niet in slaagt om de huidige nummer twee van de League One over te nemen, gaat het consortium volgens The Athletic proberen om een andere club te kopen.