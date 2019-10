Luuk de Jong blikt terug op missers: ‘Ik laat me nu niet meer gek maken’

Luuk de Jong had zondag zijn eerste doelpunt voor Sevilla kunnen maken, maar de kansen in de uitwedstrijd tegen Barcelona waren niet aan de Nederlander besteed. De topscorer van het vorige Eredivisie-seizoen liet vier kansen onbenut en het team van Julen Lopetegui ging met 4-0 onderuit. De Jong erkent dat hij in de nacht van zondag op maandag wel langer dan normaal wakker lag. “Ik lag in bed te denken: zo’n eerste kans, bij 0-0, hoe kan die er in godsnaam niet in gaan?!”

“Negen van de tien keer is dat een goal. En dan ben je 'los' in zo'n wedstrijd. Nu zit het totaal niet mee”, blikt De Jong dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op het duel in Catalonië. Hij weet dat hij op doelpunten wordt afgerekend en dat zijn eerdere avonturen in het buitenland geen onverdeeld succes waren, maar nu voelt het voor de 29-jarige spits naar eigen zeggen toch anders.

“Toen was ik 22, stond nog aan het begin van mijn loopbaan”, verwijst De Jong naar zijn periode bij Borussia Mönchengladbach. “Nu ben ik 29 en mentaal veel rijper. Ik laat me nu niet meer gek maken zoals destijds.” Lopetegui houdt voorlopig nog vertrouwen in de Oranje-international, die bij Newcastle United zijn tweede, en evenmin succesvolle, avontuur in het buitenland beleefde. “De trainer zegt: 'Jij brengt ook andere dingen voor het team. Hij ziet me als de 'storende leider', degene bij wie het drukzetten voorin begint. In veel wedstrijden zijn we dominant en komen we tot kansen.”

“In het begin heb ik, laten we het zo zeggen, lastige ballen gekregen uit voorzetten. We hebben dan ook vijftien nieuwe spelers die allemaal hopen dat de trainer hen opstelt. Maar tegen Barcelona waren de voorzetten zondag echt goed”, besluit De Jong. “Het voetballende deel gaat steeds beter, alleen ben ik natuurlijk reëel: uiteindelijk wordt een spits afgerekend op doelpunten.”