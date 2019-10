Frenkie de Jong geniet intens: ‘Het is speciaal om met hem op het veld te staan’

Frenkie de Jong kon zich maandag tevreden melden bij het Nederlands elftal. De middenvelder heeft zich bij zijn club Barcelona razendsnel opgewerkt tot bassispeler en wist zondagavond met de Catalaanse grootmacht in LaLiga ruim te winnen van Sevilla (4-0). De Jong is tevreden over zijn eerste maanden bij Barcelona en geniet met volle teugen.

Met name de samenwerking met Lionel Messi bevalt de international van het Nederlands elftal goed, zo geeft hij zonder blikken of blozen toe voor de camera van Veronica Inside. "Natuurlijk geniet ik daar van. Toen ik klein was keek ik al naar hem. Het is speciaal om met hem op het veld te staan. Soms doet hij dingen: dan is het ook in het veld genieten. Het is ook nu nog steeds leuk om met hem te trainen."

De Jong maakte afgelopen zomer voor maximaal 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona en kreeg vanaf het begin het vertrouwen van trainer Ernesto Valverde. Inmiddels staat de teller al op tien optredens in alle competities, waarvan negen vanuit de basis. Dat leidt uiteraard tot tevredenheid bij De Jong. "Qua speltijd, maar ook qua team. Hopelijk komt er nog heel veel goeds aan."

De Jong stelt wel dat Barcelona, dat na acht speelrondes tweede staat in LaLiga met slechts twee punten minder dan koploper Real Madrid, 'nog wat dominanter kan spelen'. "Zeker in de beginfase kan het wat beter", legt hij uit. De Jong reisde overigens samen met collega-international Luuk de Jong vanuit Spanje af naar Nederland. De twee stonden zondagavond nog tegenover elkaar bij Barcelona - Sevilla. Luuk de Jong miste enkele opgelegde kansen. "Ik ben wel bij dat we gewonnen hebben. Voor Sevilla was het minder. Maar ik heb Luuk er niet voor bedankt, nee", besluit Frenkie de Jong desgevraagd.