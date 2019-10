Nieuwe maestro op middenveld Real Madrid beëindigt transfersoap mogelijk

Real Madrid deed afgelopen zomer verwoede pogingen om Paul Pogba los te weken bij Manchester United, maar stuitte uiteindelijk op de exorbitante vraagprijs van de Engelse grootmacht van naar verluidt minimaal 120 miljoen euro. Trainer Zinédine Zidane is daardoor aangewezen op de middenvelders die hij reeds tot de beschikking had en heeft nu alsnog 'zijn eigen Pogba', zo stelt Marca maandagavond in een lyrisch betoog. Daardoor is de Fransman mogelijk niet langer nodig in het Santiago Bernabéu en komt er een einde aan een jarenlange transfersoap.

De best verkochte sportkrant van Spanje is vanavond lovend over de ontwikkeling van Fede Valverde. De 21-jarige middenvelder uit Uruguay mag dit seizoen regelmatig opdraven van Zidane en maakte al de nodige indruk. Afgelopen weekend was hij met onder meer een assist een van de uitblinkers bij Real Madrid in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Granada. "De uitstekende optredens van Valverde recentelijk zullen Real Madrid het gevoel hebben gegeven beter af te zijn zonder Pogba", schrijft de scribent van Marca vanavond.

"Zinédine Zidane had Pogba geïdentificeerd als topprioriteit om het middenveld te komen versterken. Het ontbrak het middenveld van Real Madrid aan energie en jeugdigheid en Zidane had zijn landgenoot maar wat graag willen verwelkomen", zo wordt het verhaal vervolgd. "De verkopen van Mateo Kovacic en Marcos Llorente (aan respectievelijk Chelsea en Atlético Madrid) en het verhuur van Dani Ceballos (aan Arsenal, red.) droegen eraan bij dat Zidane was aangewezen op de opties waarmee hij al had gewerkt tijdens zijn eerste periode bij de club, plus Valverde."

Valverde werd drie jaar geleden voor ongeveer vijf miljoen euro door Real Madrid opgepikt bij het Uruguayaanse Peñarol en belandde eerst in Real Madrid Castilla. Hij werd vervolgens een seizoen verhuurd aan Deportivo de La Coruña. Aan het begin van vorig seizoen werd de middenvelder door toenmalig trainer Julen Lopetegui bij de A-selectie van Real Madrid gehaald. Uiteindelijk kwam hij in zijn debuutjaar tot 24 officiële optredens voor de Koninklijke.

In het huidige, nog prille seizoen staat de teller nu op vijf duels voor Valverde. Marca stelt dat zijn doorbraak mede te danken is aan de blessure die Luka Modric aan het begin van deze voetbaljaargang enige tijd aan de kant hield. "Die blessure maakte het leven van Zidane zuur, maar in diezelfde periode ontdekte hij de oplossing op de problemen waarmee het middenveld lange tijd worstelde", aldus de scribent.

Zidane liet zich afgelopen weekend na het duel met Granada al lovend uit voor 'Pajarito', zoals de bijnaam van Valverde luidt. “Fede heeft altijd laten zien dat hij heel goed is. Hij ontwikkelt zich en ik ben blij dat het goed met hem gaat. Fede is een ietwat moderne voetballer. Hij denkt altijd offensief en heeft veel loopvermogen. Niet alleen offensief, maar ook defensief. Dat is heden ten dage belangrijk en op dit moment doet hij het goed", zo liet de oefenmeester lovend optekenen door diverse Spaanse media.

"De coach is overduidelijk blij, maar dat zal ook gelden voor de club, die besloot om niet een bedrag van rond de 120 miljoen euro uit te trekken voor Pogba. Zidane beschikt met Valverde over een bekwame middenvelder, die Real Madrid de kwaliteiten geeft waarvoor de trainer lang naar grote namen heeft gezocht. Met zijn 21 jaar lijken Los Blancos voor lange tijd een heuse topspeler in huis te hebben", zo besluit Marca.