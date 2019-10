Derksen schrikt enorm van ‘straatvechtersmethode’ Fer: ‘Dat is een rode kaart’

Feyenoord ging zondagmiddag hopeloos onderuit bij Fortuna Sittard (4-2) en dat bleef ook in Veronica Inside niet onbesproken. Het viel Johan Derksen op dat Leroy Fer over de schreef ging bij een opstootje met Jorrit Smeets, waarvoor de middenvelder van Feyenoord volgens Derksen rood had mogen krijgen.

"Er was een opstootje en daarbij schrok ik heel erg van Fer, die meteen twee vingers op iemands strot zette", aldus de oud-voetballer in het praatprogramma. "Dat zijn van die straatvechtersmethodes. Als iemand dan doordrukt op je strottenhoofd, dan ben je er meteen geweest. Dat vond ik een hele rare reactie. Zoiets asociaals, daar had de scheidsrechter een rode kaart voor mogen geven."

Het bewuste opstootje tussen Leroy Fer en Jorrit Smeets.

Derksen wilde de nederlaag van Feyenoord tegen Fortuna niet toeschrijven aan een gebrek aan inzet. "Dat gelul over inzet en zo... Als Feyenoord voetbalt naar behoren en ze hebben allemaal een beetje de normale vorm, en ze hebben een goede wedstrijdinstelling, dan is het een subtoppertje. Ze kunnen van iedereen verliezen als er een paar niet thuisgeven."

Jaap Stam staat onder druk in Rotterdam, maar volgens Derksen valt de Feyenoord-trainer weinig te verwijten. "Ik wil Stam er niet de schuld van geven als spelers hopeloos falen. Als Edgar Ié zich op de achterlijn laat passeren door een speler van Fortuna... Dat was Stam als voetballer nooit overkomen hoor." René van der Gijp mengt zich in de discussie en vindt dat Stam had moeten ingrijpen. "Wat Stam kan doen? Nou, het enige dat hij kan doen is die Ié eruit halen in de rust. Jezus, wat speelde die slecht zeg de eerste helft. Dan zeg je toch: 'Ga lekker douchen, jochie!' Kom op man."