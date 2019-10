Monchi wijst op record Suárez: ‘Maar geen excuus om De Jong te verdedigen’

Luuk de Jong ligt momenteel onder vuur in Spanje. De Nederlandse spits wist dit seizoen in acht officiële wedstrijden voor Sevilla nog niet te scoren en maakte met name afgelopen weekeinde een slechte beurt, door in de uitwedstrijd tegen Barcelona (4-0 nederlaag) een groot aantal opgelegde kansen te missen. Bij Sevilla blijft men echter vertrouwen houden in De Jong.

De club uit Andalusië betaalde afgelopen zomer minimaal 12,5 miljoen euro aan PSV om De Jong in te lijven, maar beleeft vooralsnog weinig plezier aan hem. Sportief directeur Monchi spreekt maandag in gesprek met Cadena SER echter het vertrouwen uit in de international van het Nederlands elftal. "Luuk de Jong is een rustige jongen, hij zal in staat zijn om er bovenop te komen. Het is geen onderwerp dat me 's nachts wakker houdt. Ik heb veel vertrouwen in De Jong. Laten we hopen dat de doelpunten snel zullen volgen."

Volgens Monchi is het te gemakkelijk om De Jong reeds af te serveren. Hij wijst daarbij op voorbeelden uit het verleden én het heden. "Ze zeiden over Frédéric Kanouté ook dat hij een spits was die niet scoorde. En Luis Suárez heeft al meer dan twee jaar geen uitdoelpunt gemaakt in de Champions League (de Uruguayaanse spits van Barcelona maakte in september 2015 voor het laatst een uitdoelpunt in de Champions League, red.). Is dit een excuus om Luuk de Jong te verdedigen? Nee", vervolgt de flamboyante beleidsbepaler.

Monchi verzekert dat hij niet weg zal lopen van zijn verantwoordelijkheid, mocht De Jong onverhoopt toch mislukken bij Sevilla. "Als Luuk geen doelpunten maakt, is dat uiteraard het falen van de sportief directeur. Ik loop niet weg van mijn verantwoordelijkheid. De cijfers bieden mij op dit moment geen bescherming, maar als ik de kans had om De Jong opnieuw te contracteren, dan zou ik het weer doen", besluit Monchi.