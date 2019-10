Analisten Veronica Inside vrezen doemscenario: ‘Koeman is niet geloofwaardig’

Luuk de Jong is op dit moment een van de meest besproken spelers van het Nederlands elftal. De centrumspits wist dit seizoen in acht wedstrijden voor Sevilla nog niet te scoren, maar mocht zich desondanks maandag Oranje melden, voor de EK-kwalificatiewedstrijden van later deze week tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. Bij Veronica Inside twijfelt men maandagavond aan de keuze van bondscoach Ronald Koeman om De Jong op te roepen.

Johan Derksen noemt het 'ongeloofwaardig’ dat De Jong deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal. De ervaren analist had liever gezien dat Wout Weghorst van VfL Wolfsburg de voorkeur had gekregen van Koeman. "Weghorst is haast iedere week beslissend in Duitsland, hij maakte dit weekend weer de winnende goal voor Wolfsburg (tegen Union Berlin, red). Hij is veel energieker als hij invalt dan De Jong. Luuk de Jong heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij op een hoger niveau dan de Nederlandse competitie grote problemen heeft."

"De mensen zien Weghorst elke week in Duitsland spelen en Luuk de Jong in Spanje. Als bondscoach ben je dan niet geloofwaardig als je Weghorst negeert en Luuk de Jong wel opneemt in je selecteert", is Derksen stellig. De oud-verdediger vindt niet dat Koeman spelers moet selecteren op basis van hun verdiensten uit het verleden. "Het Nederlands elftal is de waan van de dag. Weghorst is vanaf het begin van de competitie al in vorm. Hij scoort aan de lopende band. De Jong is uit vorm en heeft nog geen doelpunt gemaakt. Dan moet je toch als bondscoach ingrijpen? In de selectie van Oranje moeten de op dit moment beste spelers zitten."

De Jong kende zondagavond een ongelukkige avond met Sevilla tegen Barcelona. De voormalig PSV'er miste enkele opgelegde kansen en liep uiteindelijk tegen een 4-0 nederlaag aan met de Andalusiërs. Derksens collega-analist René van der Gijp vond De Jong ondanks zijn missers 'echt heel goed spelen'. "Het leuke is dat hij ook nog de man van de wedstrijd had kunnen worden: hij had er gewoon drie kunnen maken. Stel je voor dat hij er drie maakt, dan ben je er gelijk doorheen. Het probleem van Luuk de Jong is dat hij natuurlijk wel een klein beetje geluk moet hebben. Suárez bijvoorbeeld heeft dat geluk niet nodig: hij heeft genoeg kwaliteit, veel meer dan Luuk de Jong. Je moet een beetje mazzel hebben", aldus Van der Gijp. Hans Kraay junior vreest, net als Van der Gijp, een nieuw mislukt avontuur voor De Jong in het buitenland. "Hij heeft het echt nodig om heel snel te scoren, want anders komt hij in dezelfde situatie als bij Newcastle United en Borussia Mönchengladbach."