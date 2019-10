Van de Beek klopt op de deur: ‘Maar middenveld ligt dan misschien open’

Nu Donny van de Beek weer fit is, laait de discussie over zijn meespelen in Oranje weer op. Analisten pleiten er regelmatig voor om de middenvelder van Ajax op te stellen ten koste van Marten de Roon, die onder bondscoach Ronald Koeman doorgaans een controlerend blok vormt met Frenkie de Jong. "Die discussie hoor ik volgens mij al anderhalf jaar", glimlacht De Roon tegenover de NOS.

"Ik heb goede, degelijke en misschien ook wat mindere wedstrijden gespeeld, maar ik denk dat ik het over het algemeen goed gedaan heb", zegt De Roon, die inmiddels gewend is aan de discussie rond zijn persoon. "Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ook Donny het goed doet, maar volgens mij speelt hij op een heel andere positie dan ik. Ik weet niet of het de juiste discussie is, hoewel je discussie kan voeren als je tegen een minder sterk elftal speelt. Maar dat laat ik aan andere mensen over. Ik doe gewoon mijn ding hier en ik laat de bondscoach dat beslissen."

Van de Beek zit meestal op de bank bij Oranje en weet wat hem te doen staat. "Uiteindelijk ligt het allemaal aan jezelf. Je moet het zelf laten zien en zelf zorgen dat de trainer niet meer om je heen kan. Dat zal ik ook moeten doen." Van de Beek heeft geen 'ideaalplaatje' in zijn hoofd voor het middenveld van het Nederlands elftal. "Nee, dat heb ik niet. Ik ga gewoon voor zoveel mogelijk speelminuten en de rest zie ik wel."

De Roon kent de afwegingen die Koeman moet maken. "Donny is een wat aanvallendere speler. Als Frenkie en Gini (Wijnaldum, red.) wat meer aan het aanvallen zijn, dan ben ik voor de balans. Als Donny dan ook nog weg is, kan het middenveld misschien open liggen. Dat zijn gedachten of keuzes waarvan ik me voor kan stellen dat de bondscoach ze heeft." De Roon zal zich correct opstellen mocht hij op de bank terechtkomen. "Ik wil altijd spelen, maar ik ben niet stikchagrijnig als ik niet speel. Maar ik wil zeker geen ideale twaalfde man zijn."